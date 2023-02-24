Çadır kentlerde yaşam! Misafir oldukları çadırlardan sonra konteyner kentlere geçecekler

Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Hatay’da depremzedeler için kurulan çandır kente gitti. Depremzedelerin çadır kentlerdeki yaşamı nasıl? İşte tüm detaylar…

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