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Çadır kentlerde yaşam! Misafir oldukları çadırlardan sonra konteyner kentlere geçecekler

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 08:39
Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Hatay’da depremzedeler için kurulan çandır kente gitti. Depremzedelerin çadır kentlerdeki yaşamı nasıl? İşte tüm detaylar…
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Çadır kentlerde yaşam!
Çadır kentlerde yaşam!
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