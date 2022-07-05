05 Temmuz 2022, Salı
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Caddebostan Sahili’ndeki “Perili Köşk” 449 milyon TL’den satışa çıkıyor
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahili'ndeki "Perili Köşk" olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararı ile icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün ederi ise 449 milyon TL olarak belirtildi.