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Caddebostan Sahili’ndeki “Perili Köşk” 449 milyon TL’den satışa çıkıyor

DHA
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Giriş: 05.07.2022 09:58
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahili'ndeki "Perili Köşk" olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararı ile icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün ederi ise 449 milyon TL olarak belirtildi.
“Perili Köşk” satışa çıkıyor
“Perili Köşk” satışa çıkıyor
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