Caddebostan Sahili’ndeki “Perili Köşk” 449 milyon TL’den satışa çıkıyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahili'ndeki "Perili Köşk" olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararı ile icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün ederi ise 449 milyon TL olarak belirtildi.