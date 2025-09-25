25 Eylül 2025, Perşembe

Cadde ortasında silahlı kavga: 19 yaşındaki genç vuruldu
Cadde ortasında silahlı kavga: 19 yaşındaki genç vuruldu

Cadde ortasında silahlı kavga: 19 yaşındaki genç vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 01:22
Olay, gece saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla iki el ateş ederek R.Ü.’yü sağ bacağından yaraladı.
