Cadde ortasında silahlı kavga: 19 yaşındaki genç vuruldu

Olay, gece saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla iki el ateş ederek R.Ü.’yü sağ bacağından yaraladı.

