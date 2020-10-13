Cadde ortasında korkutan manzara! Biri bayıldı diğerleri devam etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde amatör bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Nargileyi içen bir kişi bayıldı, arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti Balıkesir'in Edremit ilçesinde amatör bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Nargileyi içen bir kişi bayıldı, arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti