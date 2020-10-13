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Videolar Yaşam Videoları Cadde ortasında korkutan manzara! Biri bayıldı diğerleri devam etti

Cadde ortasında korkutan manzara! Biri bayıldı diğerleri devam etti

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Giriş: 13.10.2020 16:20
Balıkesir'in Edremit ilçesinde amatör bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Nargileyi içen bir kişi bayıldı, arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti Balıkesir'in Edremit ilçesinde amatör bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Nargileyi içen bir kişi bayıldı, arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti
Biri bayıldı diğerleri devam etti
Biri bayıldı diğerleri devam etti
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