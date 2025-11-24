24 Kasım 2025, Pazartesi

Buzdolabı nasıl yerleştirilmeli? Hangi gıda hangi rafa konulmalı?

Giriş: 24.11.2025 16:06
Son dönemde yaşanan zehirlenme vakaları gıda güvenliğini bir kez daha akıllara getirdi. Sadece dışarıda yenilen yemekler değil evlerde hazırlanan yemekler de uygun şartlarda hazırlanmazsa tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Bu anlamda gıdaların buzdolabına nasıl yerleştirileceği bile oldukça önemli. Özellikle et ve süt ürünleri doğru yerlere yerleştirilmediğinde kısa sürede bakteri üreterek bozulabiliyor.
