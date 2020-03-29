Büyükçekmece'de ev kiralayıp korona partisi yaptılar sosyal medyadan canlı yayınladılar |Video

İstanbul Büyükçekmece'de bir grup sorumsuz genç ev kiralayıp parti yaptı. Türkiye'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atan bu kişilere yaptıkları partiye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştılar. Birçok kişi paylaşılan bu görüntülere tepki gösterirken Emniyet Genel Müdürlüğüne bu sorumsuzların bulunup cezalandırılması için çağrı yaptı.

Büyükçekmece'de koronavirüs partisi...Dünya üzerinde her gün binlerce can alan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu bugüne kadar 108 kişi hayatını kaybetti. Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları çiğneyen gençler mekanlar kapalı olunca ev partisi düzenledi.

Sosyal medyada yayınlanan skandal görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken bu sorumsuzların yakalanıp cezalandırılması için Emniyet Genle Müdürlüğüne çağrı yaptı.