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Büyükçekmece'de ağaç katliamı! Büyükçekmece Belediyesi onlarca ağacı böyle kesti
İstanbul Büyükçemece Belediyesi bir site önünde bulunan ağaçlık alana pazar yapılması kararı aldı. Bölgedeki ağaçlar ise adeta katledildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
İstanbul Büyükçemece Belediyesi bir site önünde bulunan ağaçlık alana pazar yapılması kararı aldı. Bölgedeki ağaçlar ise adeta katledildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
İşte katledilen ağaçlar...