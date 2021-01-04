Büyükçekmece'de ağaç katliamı! Büyükçekmece Belediyesi onlarca ağacı böyle kesti

İstanbul Büyükçemece Belediyesi bir site önünde bulunan ağaçlık alana pazar yapılması kararı aldı. Bölgedeki ağaçlar ise adeta katledildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

İstanbul Büyükçemece Belediyesi bir site önünde bulunan ağaçlık alana pazar yapılması kararı aldı. Bölgedeki ağaçlar ise adeta katledildi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

İşte katledilen ağaçlar...