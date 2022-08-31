31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'yı sel vurdu! Otomobiller böyle sürüklendi

Bursa'yı sel vurdu! Otomobiller böyle sürüklendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2022 18:26
Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış ile fırtına ve dolu etkili oldu. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin sundurması ise fırtına nedeniyle uçarak park halindeki araçların üzerine düştü.
Bursa’yı sel vurdu! Otomobiller böyle sürüklendi
Bursa'yı sel vurdu! Otomobiller böyle sürüklendi
Elektrikli scooter çarptı bitkisel hayata girdi!
Elektrikli scooter çarptı bitkisel hayata girdi!
HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı!
HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı!
Polise saldırı! Alkollü sürücü dehşet saçtı
Polise saldırı! Alkollü sürücü dehşet saçtı
Balıkesir’de dolu yağışı
Balıkesir’de dolu yağışı
Eski eşe satırla tehdit kamerada!
Eski eşe satırla tehdit kamerada!
Elektrik panosundaki patlamalar kamerada
Elektrik panosundaki patlamalar kamerada
Sağanak yağış için tarih ve saat verildi!
Sağanak yağış için tarih ve saat verildi!
Otobüs terminaline yıldırım düştü
Otobüs terminaline yıldırım düştü
Deprem paniği kameralara böyle yansıdı
Deprem paniği kameralara böyle yansıdı
Ölüme böyle gitmişler! İşte dehşetin görüntüleri...
Ölüme böyle gitmişler! İşte dehşetin görüntüleri...
Antalya’da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Daha Fazla Video Göster