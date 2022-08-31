31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Bursa'yı sel vurdu! Otomobiller böyle sürüklendi
Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış ile fırtına ve dolu etkili oldu. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin sundurması ise fırtına nedeniyle uçarak park halindeki araçların üzerine düştü.