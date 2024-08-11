11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bursa'nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi

Bursa'nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2024 13:09
Bursa'nın yöresel lezzeti "Cantık" hayran bırakıyor. Peki bu pide nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi
Bursa'nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi
Akdeniz’de mısır hasadı
Akdeniz'de mısır hasadı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Erken Bizans döneminde kullanılan zemin mozaiğine ulaşıldı
Erken Bizans döneminde kullanılan zemin mozaiğine ulaşıldı
Turşusu ile meşhur Aşağı Çavundur Köyü’ndeyiz
Turşusu ile meşhur Aşağı Çavundur Köyü’ndeyiz
Şüpheli araçtan 461 kilo skunk maddesi çıktı
Şüpheli araçtan 461 kilo skunk maddesi çıktı
Amatör balıkçının cansız bedeni bulundu
Amatör balıkçının cansız bedeni bulundu
Manisa Salihli’de orman yangını
Manisa Salihli'de orman yangını
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza
Süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Daha Fazla Video Göster