İran hattında gerilim tırmanıyor! Ateşkes perdesi altında stratejik hamle iddiası

A Haber’de bölgeden gelen son dakika değerlendirmeleri, Orta Doğu’daki gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ateşkes süreçlerinin bir barış adımı değil, stratejik zaman kazanma hamlesi olabileceğini vurguladı. Gazeteci Bercan Tutar ise İran’a yönelik kültürel ve psikolojik kuşatmanın giderek derinleştiğine dikkat çekti. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ da sahadaki patlamaların tatbikat değil, farklı bir hareketliliğin işareti olduğunu aktardı.