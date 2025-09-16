Bursalı kalıp model döküm sektörü ABD pazarına açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Kalıp Model Döküm Sektörü UR-GE Projesi firmaları, Amerika’nın Chicago kentinde düzenlenen Fabtech 2025 Fuarı’na çıkarma yaptı. Dünyanın en büyük metal şekillendirme ve imalat fuarlarından birine stantlı katılım sağlayan Bursalı firmalar, hem yeni iş birlikleri kurdu hem de küresel pazarın son teknolojilerini yerinde inceledi. Fuarda Amerikalı firmaların Çin’e alternatif arayışında oldukları vurgulanırken, Bursa firmalarının ABD pazarında kalıcı olma hedefi öne çıktı. BTSO heyeti ayrıca Chicago’daki TOBB Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek lojistik imkanları yerinde değerlendirdi.

