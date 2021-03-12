Bursa'da zincirleme kaza! TIR önüne gelen aracı biçti 3 ölü 21 yaralı | A Haber olay yerinde

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde freni boşalan Tır'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9'u ağır 21 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut olay yerinden son durumu aktardı.

Bursa- Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan Tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 9'u ağır olmak üzere 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

TIR GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Dehşetin yaşandığı olayda, 3 kişi hayatını kaybederken, 9 ağır olmak üzere 21 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

VALİ CANPOLAT: TIR 15-20 ARACI EZDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan Tır'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.