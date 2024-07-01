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Bursa'da yangından zarar gören kampüsteki ormanlık alan drone ile görüntülendi

AA
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Giriş: 01.07.2024 10:20
Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor.
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