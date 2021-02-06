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Bursa'da TIR virajı alamayınca yan yattı

İHA
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Giriş: 06.02.2021 15:32
Güncelleme:06.02.2021 15:33
Bursa-İzmir yolunda virajı alamayan tır yan yattı. Kaza trafiğin aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Göçmen Konutları Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı giren 16 TA 446 plakalı tır, virajı alamayınca devrilerek yan yattı.

Malzeme yüklü tırın kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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