Bursa'da pikniğe gidenler bataklığa saplandı! Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde suların çekildiği göletin etrafına piknik yapmak için giden vatandaşlar araçları park ettiği arazide bataklığa saplandı. Mahsur kalan 7 araç halatlar yardımıyla kurtarıldı.

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