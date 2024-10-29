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Bursa'da pikniğe gidenler bataklığa saplandı! Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı

Bursa'da pikniğe gidenler bataklığa saplandı! Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 10:20
Bursa'nın Kestel ilçesinde suların çekildiği göletin etrafına piknik yapmak için giden vatandaşlar araçları park ettiği arazide bataklığa saplandı. Mahsur kalan 7 araç halatlar yardımıyla kurtarıldı.
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