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DHA

Bursa'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü Hasan Akın (17) hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

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