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Bursa'da otobüs ile servis şoförleri arasında yol verme kavgası

İHA
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Giriş: 19.12.2021 10:12
Bursa'da servis şoförü ile otobüs şoförü arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. O anları bir yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Olay, akşam sularında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Beşyol'da yaşandı.

KIRMIZI YANINCA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, yolcu taşıyan şehiriçi otobüsü şoförü ile servis aracı sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışma çıktı. Servis ile otobüs lambalarda durunca şoförler otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Uzun süre birbirine hakaret eden iki sürücü yolcuların ve diğer sürücülerin müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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