Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşı 24 yaşındaki Asya Pınar Üzümcü'yü, çilingire kapısını açtırdığı evinde bıçaklayarak öldüren, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan 23 yaşındaki Oktay Hürmet ve arkadaşı 26 yaşındaki Alican Vergül hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Gördüğü şiddet sebebiyle sosyal medyadan "Sadece yaşamak istiyorum" paylaşımında bulunup, doğum gününde toprağa verilen Üzümcü'yü öldüren Hürmet ve arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası istendi.