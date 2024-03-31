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Bursa'da muhtarlık seçiminde dehşet! Akrabasını desteklemeyen kuzenlerine tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı

DHA
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Giriş: 31.03.2024 10:20
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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