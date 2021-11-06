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Bursa'da mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu

İHA
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Giriş: 06.11.2021 13:51
Bursa'da 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında yüz metreyi aşan izdiham yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştu açılışta, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir çocuk yaklaşık 45 dakika annesini bulamayıp gözyaşlarına boğulurken, bir kişi fenalık geçirdi. Polis ekipleri, korona virüsü unutan vatandaşları dağıtıp mağazadaki satışı bir süreliğine durdurdu. Bursa'nın Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar yaklaşık metrelerce kuyruk oluşturdu. Zaman zaman kavgalar yaşanırken, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Çocuklar kayboldu, baygınlık geçirenler oldu

Açılışta ortaya çıkan görüntüler ise "pes" dedirtti. Bir anne, alışveriş yapmak için diğer müşterilerle yarışırken 6 yaşındaki kızını unuttu. Yaklaşık 45 dakika boyunca annesini bulamayan kız gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada mağaza görevlilerinin '1 adet kız çocuğu bulunmuştur' anonsu ise şaşırttı. 74 yaşındaki bir adam da fenalık geçirdi.
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