04 Ocak 2024, Perşembe
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Bursa'da kuyumcu vurgunu! "Yavru" sistemiyle 500 milyonu alıp kaçtı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adını verdiği sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Yapılan şikayetlerin ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, oluşturulan özel ekiple şüpheli Ahmet Ö.'yü 4 saatte yakalayıp gözaltına aldı.