Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişiye "özel tim" müdahalesi

Bursa'da eski boksör olduğu öğrenilen ve 26 suç kaydı bulunan bir şahıs gece saatlerinde son ses müzik açarak mahalleyi ayağa kaldırdı. Komşuların araması sonucu olay yerine gelen polisler şahsı gözaltına almak istedi. Polise direnen şahıs silah çekti.

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