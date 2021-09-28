Bursa’da kayıp sanılıyordu! Jandarmayla kendini aradı

Bursa İnegöl’de arama jandarma ekipleri, ormanda kaybolan şahsı, kayıp şahısla beraber aradılar. Başka birini aradıklarını düşünen şahıs “Ben buradayım.” deyince ekipler şaşkına döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ile UMKE ekipleri ormanda birinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

VATANDAŞ SEFERBER OLDU

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar.

"BEN BURADAYIM"

Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.