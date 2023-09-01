Bursa’da incir hasadı! Kraliçe İncir’nde hasat vakti

Dünyada sadece Bursa'da yetişen ve Kraliçe İnciri olarak bilinen siyah incirin hasadı başladı. Peki rekolte ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan değerlendirdi.

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