Bursa’da gerilim tavan yaptı! Metroda tekme tokatlı sigara içme kavgası çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde metroda sigara içen bir grup genç ile metroda olan bir takım vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.Tansiyonların yükseldiği kavgada tekme ve tokatlar konuştu. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN