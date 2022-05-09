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Bursa’da gerilim tavan yaptı! Metroda tekme tokatlı sigara içme kavgası çıktı

İHA
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Giriş: 09.05.2022 09:33
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde metroda sigara içen bir grup genç ile metroda olan bir takım vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.Tansiyonların yükseldiği kavgada tekme ve tokatlar konuştu. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Metroda tekme tokatlı sigara içme kavgası
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