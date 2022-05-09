09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Bursa’da gerilim tavan yaptı! Metroda tekme tokatlı sigara içme kavgası çıktı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde metroda sigara içen bir grup genç ile metroda olan bir takım vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.Tansiyonların yükseldiği kavgada tekme ve tokatlar konuştu. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.