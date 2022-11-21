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Bursa'da fırtına dolabı uçurdu! Sahibinin koşup yakalayışı kamerada

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Giriş: 21.11.2022 11:06
Bursa’da fırtına günlük yaşamı adeta felç etti. Bir marketin önündeki çerez dolabı da ipinin kopması sonucunda fırtınada metrelerce sürüklendi. Dolabın uçtuğunu gören market sahibi koşarak yol üzerine hareket eden standı son anda tuttu. Aksiyon dolu anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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