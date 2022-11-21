21 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa'da fırtına dolabı uçurdu! Sahibinin koşup yakalayışı kamerada
Bursa’da fırtına günlük yaşamı adeta felç etti. Bir marketin önündeki çerez dolabı da ipinin kopması sonucunda fırtınada metrelerce sürüklendi. Dolabın uçtuğunu gören market sahibi koşarak yol üzerine hareket eden standı son anda tuttu. Aksiyon dolu anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.