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Bursa'da büyük 'iskender' vurgunu! Gerçeği öğrenen patron şoke oldu

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Giriş: 27.02.2021 17:19
Güncelleme:27.02.2021 17:20
Bursa'da hizmet veren büyük bir lokantanın yıllarca çalışanları tarafından soyulduğu ortaya çıktı. İş yerinde çalışan garson, muhasebeci ve kasiyerler ortaklaşa kurdukları sistemle uzun yıllar para ve iskender çaldı. Çaldıkları paralarla da yurt dışına tatile çıktı.

Dünyaca ünlü Bursa İskender Kebap'ın, 12 çalışan tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Zanlıların, Paris ve Roma'da geceliği 5 bin liralık otellerde tatil yaptığı ifade edildi. İskender Kebap'ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, yıllardır yanında çalışan bir grubun şirket içerisinde oluşturdukları organizasyonla firmayı milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bazı garsonların peşin ödenen paraları kasaya dahi götürmeden ceplerine koydukları güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

Şef garson İ.Y'nin lüks daire ve spor otomobil aldığı öğrenildi

'İSKENDER KONSEY' GRUBU

Kasada hesap tutan bilgisayarlara ek bir program kurularak adisyon açılmadan açmış gibi gösterildiği de anlaşıldı. Firmanın bu yolla, son 5 yılda 6 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. 12 kişinin, kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kurduğu ve adını da "İskender Konsey" koydukları ortaya çıktı.

Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu'nun yönetimi devralmasıyla gerçekler ortaya çıktı

Gözaltına alınan bazı çalışanların, yakın tarih aralıklarında Paris ve Roma gibi pahalı şehirlerde tatil yaptıkları ve geceliği 5 bin lira olan otellerde konakladıkları belirlendi. Dolandırıcılık olayı, 4'üncü kuşak olan Yavuz İskenderoğlu'nun oğulları Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu'nun yönetimi devralmasıyla ortaya çıktı.

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