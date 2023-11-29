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Bursa'da ayakta durmak imkansız! 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi

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Giriş: 29.11.2023 09:25
Yurdun dört bir yasnında sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da olumsuz hava şartlarından dolayı 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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