Bursa'da ayakta durmak imkansız! 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Yurdun dört bir yasnında sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da olumsuz hava şartlarından dolayı 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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