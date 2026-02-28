Bursa'da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti: Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza

Merinos Kavşağı Batçık mevkiinde, trafikte yol vermeme nedeniyle bir kavga çıktı. Seyir halinde olan bir otomobil, ticari araca yol vermeyince taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü; ticari araçtan inen 3 kişi otomobil sürücüsüne saldırdı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında kavga anı ve saldırının detayları net bir şekilde görülüyor. Olay sonrası, yeni yürürlüğe giren trafik kanunu kapsamında Bursa'da ilk cezai işlem uygulandı. Saldırı amaçlı ısrarlı takip ve kavga nedeniyle sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.