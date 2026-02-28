CANLI YAYIN
AK Partili Böhürler'den 28 Şubat değerlendirmesi
Gündem AK Partili Böhürler’den 28 Şubat değerlendirmesi
KİNLERİ GEÇMEDİ!
Story KİNLERİ GEÇMEDİ!
Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın evi bombalandı!
Dünya Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın evi bombalandı!
"Amaç bölge ülkelerini de savaşa çekmek"
Gündem "Amaç bölge ülkelerini de savaşa çekmek"
"Hamaney'i öldürebilirler"
Gündem "Hamaney'i öldürebilirler"
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail ve ABD'nin saldırılarına İran'dan Körfez'e şok misilleme: Savaş Katar ve Suudi Arabistan'a sıçradı

Orta Doğu’da gerilim kontrol edilemez bir noktaya ulaştı! İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı imha operasyonuna Tahran’dan yanıt gecikmedi ancak bu kez namlular Körfez ülkelerine çevrildi. Katar’ın başkenti Doha’da Patriotlar füzeleri havada imha ederken, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE’den peş peşe patlama sesleri yükseldi. Katar’da bulunan Türk Akademisyen Dr. Muhammed Mazhar Şahin, A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak çatışma anlarını ve İran’ın “Körfez stratejisini” çarpıcı detaylarla aktardı.

