Uzman isim A Haber'e konuştu: "Hamaney'i öldürebilirler"

Ortadoğu'da tansiyon zirveye çıkarken, İran Uzmanı Dr. Deniz Caner A Haber ekranlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonunun perde arkasını anlattı. İsrail'in 4 günlük bir savaş planı olduğunu belirten Caner, İran'ın balistik füze, deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin felç edilmek istendiğini vurguladı. ABD'nin asıl hedefinin İran'ı tam teslimiyete zorlamak olduğunu ifade eden Caner, dini lider Hamaney'in suikast korkusuyla sığınaklarda saklandığını ve Trump'ın İran üzerinden asıl mesajı Rusya ile Çin'e vermek istediğini dile getirdi.