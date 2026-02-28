CANLI YAYIN
Beyoğlu’nda iki grup tekme tokat birbirine girdi
AK Partili Böhürler’den 28 Şubat değerlendirmesi
Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın evi bombalandı!
İsrail ve ABD, İran'a saldırı başlattı
Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD ve İsrail'in Ortadoğu planı: "Amaç bölge ülkelerini de savaşa çekmek" I Uzman isim A Haber'e anlattı

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırıları ve bölgedeki son durumu değerlendirdi. Yaşananların 2-3 günlük kısa bir operasyon olmadığını belirten Akgün, İsrail'in 120 bin yedek askeri göreve çağırmasının uzun süreli bir savaşın habercisi olduğunu vurguladı. Akgün, ABD ve İsrail'in nihai hedefinin ise İran'da sadece bir rejim değişikliği yapmak değil, ülkeyi etnik temellerde parçalayarak zayıflatmak ve bölge ülkelerini de bu savaşın içine çekmek olduğunu dile getirdi.

