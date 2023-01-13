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Bursa'da alkollü sürücüden 'pes' dedirten savunma: Alkol çıkmama ihtimali yok! 2 ay önce babam öldü

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Giriş: 13.01.2023 00:00
Güncelleme:13.01.2023 00:01
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip, "Alkol çıkmama ihtimali yok. 2 ay önce babam öldü. Çok rahatsızım" diyerek alkollü olduğunu itiraf etti. Sürücüye, toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada 16 ARD 791 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü alkolmetre testini uygulamak istemedi.

Ekiplerin ölçümü reddetmesi halinde ağır cezai işlem uygulanacağını, üflemesi halinde daha az cezai işleminin uygulanacağını hatırlatmalarına rağmen sürücü testi kabul etmedi.

"ALKOL ÇIKMAMA İHTİMALİ YOK"

Yanındaki arkadaşının ısrarına rağmen testi reddeden sürücü Semih B., cezai işlemin uygulanacağını hatırlatan polislere, "Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın? Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma. Komiserim sende görevini yapıyorsun. Benim işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Alkol çıkmama ihtimali yok. 2 ay önce babam öldü. Çok rahatsızım" dedi.

12 BİN 500 TL CEZA

Alkolmetreyi üflemeyi reddedip, alkollü olduğunu itiraf eden sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 11 bin 645 TL ve ehliyetini ibraz etmemekten 951 TL olmak üzere toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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