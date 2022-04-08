Bursa’da 59 bin TL’lik kapkaç kameralara yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı izleyen kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam binaya girdiği esnada peşinden giren zanlı 59 bin 750 TL’yi alarak ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün saat 13.30 sularında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak üzerinde yaşandı.

59 BİN 750 TL İLE KAYIPLARA KARIŞTI

Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada o da arkasından girdi. Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.