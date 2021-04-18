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Bursa’da 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

İHA
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Giriş: 18.04.2021 01:32
Güncelleme:18.04.2021 01:36
Bursa’da meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza bugün dün (17 Nisan 2021) saat 16.00'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Demireli Mahallesi girişinde meydana gelmiş ve elektrikli motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu yaşamını yitirmişti.

Trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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