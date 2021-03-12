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Bursa Valisi Yakup Canbolat kazayla ilgili A Haber'e konuştu: 3 kişi hayatını kaybetti 21 kişi yaralı

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 18:53
Güncelleme:12.03.2021 18:54
Kaza haberi sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gitti. Vali Canbolat A Haber canlı yayınında kazayla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Olaya anında müdahale edildiğini ifade eden Vali Canbolat "Kaza TIR'ın freni patladığı için meydana geldi. 3 ölü, 9'u ağır 21 yaralı var" diyerek son durumu aktardı.

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