Bursa Valisi Yakup Canbolat kazayla ilgili A Haber'e konuştu: 3 kişi hayatını kaybetti 21 kişi yaralı

Kaza haberi sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gitti. Vali Canbolat A Haber canlı yayınında kazayla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Olaya anında müdahale edildiğini ifade eden Vali Canbolat "Kaza TIR'ın freni patladığı için meydana geldi. 3 ölü, 9'u ağır 21 yaralı var" diyerek son durumu aktardı.

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