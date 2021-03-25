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Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 17:29
Güncelleme:25.03.2021 17:32
Türkiye'nin gelen kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Nejat Kırbulut canlı yayında aktardı.

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranı ise yüksek seviyede...

Kar yağışının Bursa şehir merkezi ve Uludağ'da aralıksız sürdüğünü ifade eden A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüzü seviyelerine ulaştığını söyledi.

Kırbulut, Kirazlıyayla bölgesinde kış lastiği ve zincirleri bulunmayan araçların Uludağ'ın zirvesine çıkmakta zorlandığını ve vatandaşların araçlarını yol kenarına çekere kar yağışının keyfini çıkardığını ifade etti.

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