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Bursa Ulu Camii'nin bilinmeyen sırları

A Haber
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Giriş: 03.04.2022 16:37
Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Bursa Ulu Camii, 600 yılı aşkın tarihiyle kentin en çok ziyaret edilen mekanları arasında geliyor. Peki Ulu Camii'yi diğer camilerden farklı kılan özellikleri neler? Caminin sırları neler? İç mekanındaki mimari özellikleri neler? A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı. Tarihçi - Yazar Ahmet Anapalı canlı yayında anlattı.
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