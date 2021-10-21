21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa Nilüfer’de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler…

Bursa Nilüfer’de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 16:32
Son dakika haberi... Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde buzdolabı hurdalarının toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan tesis drone ile havadan görüntülenirken, yangına 6 itfaiye aracı ile bir iş makinesi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde eski buzdolaplarının toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede alev alan buzdolapları alev topuna döndü. İş yeri çalışanları alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alev alev yanan tesise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 6 ayrı itfaiye ekibi müdahale ederken, çevredeki bir iş makinesi de tesise gelip yanan buzdolaplarını ayırdı.

Yoğun dumanlar ilçe genelinde birçok yerden görülürken, yanan tesis havadan drone ile de görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması devam ederken, olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Facebook’un ismi değişiyor mu?
Facebook'un ismi değişiyor mu?
Ev küle döndü Kur’an-ı Kerim sapasağlam kaldı
Ev küle döndü Kur'an-ı Kerim sapasağlam kaldı
Caddeyi saran köpüğün sebebi ortaya çıktı
Caddeyi saran köpüğün sebebi ortaya çıktı
Bursa’da fabrika yangını!
Bursa'da fabrika yangını!
Canlı yayın yaparken balıklara yem oldu!
Canlı yayın yaparken balıklara yem oldu!
İstanbul’da ’’Scooter’’ tartışması
İstanbul'da ''Scooter'' tartışması
Maymun firarda! Böyle yakaladı
Maymun firarda! Böyle yakaladı
Saç ekimi yaptırırken öldü: 4 zanlıya 6 yıl hapis
Saç ekimi yaptırırken öldü: 4 zanlıya 6 yıl hapis
’İnsanlık ölmedi’ haberi taksicilerin oyunu çıktı!
'İnsanlık ölmedi' haberi taksicilerin oyunu çıktı!
Oğlunu öldüren futbolcudan şoke eden sözler
Oğlunu öldüren futbolcudan şoke eden sözler
En uzun nehir kurudu
En uzun nehir kurudu
Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü
Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü
Daha Fazla Video Göster