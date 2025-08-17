Bursa İnegöl’de Mısırlı adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu Said Hassan Maghawry Ali (55), evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine girilen evde yerde hareketsiz halde bulunan Ali’nin bugün Mısır’a gitmek üzere uçak bileti aldığı öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

