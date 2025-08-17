17 Ağustos 2025, Pazar

Bursa İnegöl'de Mısırlı adam evinde ölü bulundu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 00:53
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu Said Hassan Maghawry Ali (55), evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine girilen evde yerde hareketsiz halde bulunan Ali’nin bugün Mısır’a gitmek üzere uçak bileti aldığı öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
