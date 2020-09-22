- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Burdur'da baraj gölünde toplu balık ölümleri
Burdur’un Gökhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı’nda yüzlerce balık öldü. Burdur’da yüzlerce balık neden öldü? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları anlattı. Kurşun, yetkililerin analiz etmek için numuneler aldığını belirtti.
Burdur'un Gökhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'nda yüzlerce balık öldü. Burdur'da yüzlerce balık neden öldü? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları anlattı. Kurşun, yetkililerin analiz etmek için numuneler aldığını belirtti.
Burdur'un Gökhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'nda yüzlerce balık öldü. Burdur'da yüzlerce balık neden öldü? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları anlattı. Kurşun, yetkililerin analiz etmek için numuneler aldığını belirtti.