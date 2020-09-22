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Burdur'da baraj gölünde toplu balık ölümleri

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Giriş: 22.09.2020 11:50
Güncelleme:22.09.2020 12:06
Burdur’un Gökhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı’nda yüzlerce balık öldü. Burdur’da yüzlerce balık neden öldü? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları anlattı. Kurşun, yetkililerin analiz etmek için numuneler aldığını belirtti.

Burdur'un Gökhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'nda yüzlerce balık öldü. Burdur'da yüzlerce balık neden öldü? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları anlattı. Kurşun, yetkililerin analiz etmek için numuneler aldığını belirtti.

Baraj gölünde toplu balık ölümleri
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