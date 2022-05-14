14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Burası Rize! Alt geçide çöp atan ve tuvaletini yapanların fotoğrafları asıldı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği 'Sanalt Geçit' adını vererek müzik yayını gerçekleştirdiği yaya alt geçitte, bazı kişiler tuvaletini yaptı, çöp attı, tablolara zarar verdi. Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Caydırıcı olsun diye zarar verenlerin fotoğraflarını yüzlerini kapatarak alt geçide astık" dedi.