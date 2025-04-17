17 Nisan 2025, Perşembe
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Bungalovda gizli kamera tuzağı!
Sapanca'da tatil yapan bir aile kiraladıkları Bungalov'daki avizenin içine yerleştirilen gizli kamerayı fark etti. Şikayetçi üzerine sakarya valiliği adli ve idari soruşturma başlattı. Tesise ait tüm dijital materyallere de el konuldu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.