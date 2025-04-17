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Bungalovda gizli kamera tuzağı!

Bungalovda gizli kamera tuzağı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 11:51
Sapanca'da tatil yapan bir aile kiraladıkları Bungalov'daki avizenin içine yerleştirilen gizli kamerayı fark etti. Şikayetçi üzerine sakarya valiliği adli ve idari soruşturma başlattı. Tesise ait tüm dijital materyallere de el konuldu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Bungalovda gizli kamera tuzağı!
Bungalovda gizli kamera tuzağı!
Bungalovda gizli kamera tuzağı!
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