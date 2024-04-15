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Bunalıma girdi 14. kattan aşağı atladı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

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Giriş: 15.04.2024 19:56
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bulunan bir plazaya gelen Ayşegül Değer (45), 14. kattan kendini aşağı bıraktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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