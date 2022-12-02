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Bulutların arasından sızan güneş ışıkları görenleri mest etti

İHA
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Giriş: 02.12.2022 16:37
Bursa’yı saran bulutların arasından güneş ışıklarının belirli noktaya düşmesi eşsiz, bir o kadar ürkütücü görüntüler oluşturdu. Uludağ eteklerini kapatan bulutların belirli kısmından şehre düşen ışık havadan drone ile görüntülendi. Şehirde kapalı ve zaman zaman yağışlı hava hakim olurken, güneş ışıkları kısa bir süre içinde yerini tamamen bulutlara bıraktı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü Bursa’da yarın da yağış bekleniyor.
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