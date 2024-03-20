Bulgaristan’da Ramazan heyecanı

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar ramazan ayı heyecanı yaşıyor. O ülkelerden biri de Bulgaristan. Balkanlar'ın incisi Bulgaristan'da Müslümanlar, camileri dolduruyor, iftarlarını birlikte açıyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da başkent Sofya'da Ramazan ayının heyecanını görüntüledi.

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