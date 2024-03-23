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Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı

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Giriş: 23.03.2024 12:47
Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı
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