Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı

Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.