Bugün rekor sıcaklık bekleniyor

Türkiye bu yılın en sıcak gününü yaşıyor. Sıcaklık nerede kaç derece? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.

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