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Bugün hava nasıl olacak? | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 23 Mayıs Pazar hava durumu

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Giriş: 23.05.2021 08:18
Güncelleme:23.05.2021 08:22
Son dakika haberi... 23 Mayıs 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Mayıs 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

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