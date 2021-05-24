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Bugün hava nasıl olacak? | Meteoroloji o illerde yaşayanları saat verip uyardı! Sağanak yağış geliyor | 24 Mayıs Pazartesi hava durumu

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Giriş: 24.05.2021 08:25
Güncelleme:24.05.2021 08:28
Son dakika haberi... 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...

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